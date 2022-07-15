Минкульт учредил «Душу Россию»
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Минкульт учредил «Душу Россию»

Минкульт учредил «Душу Россию»

За вклад в развитие народного творчества министерство культуры будет поощрять премией «Душа России». Такой приказ ведомства вступает в силу 15 июля.

Вручать премию планируют ежегодно в пяти номинациях — за танец, пение, музыку, традиционную народную культуру. Также ее смогут получить мастера в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства. Размер премии — 500 тысяч рублей в каждой категории.

Присуждать награду будут одному соискателю не более одного раза.

Выдвигать претендентов на премию станут органы госвласти регионов, реализующие госполитику в сфере культуры. При этом каждый субъект сможет ежегодно выдвигать не более пяти соискателей — по одному в каждой из номинаций.


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По материалам: pnp.ru

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