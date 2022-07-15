Минобороны: в ДНР российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов

Итоги 141 дня спецоперации подвели в Министерстве обороны России. В районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск ДНР поразили пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. Потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.

Российским высокоточным оружием в районе населенного пункта Часов Яр ДНР поразили пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. Российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожили 30 националистов, ещё 37 ранили.

На территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье российскими высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ. За сутки ликвидировали четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки ДНР и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, живую силу и военную технику в 21-ом районе.

В районе Славянска уничтожили батарею реактивных систем залпового огня, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области. Российскими ракетными войсками, артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией поразили 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живую силу и военную технику ВСУ в 232-х районах.

Истребители ВКС России сбили в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое ДНР. Уничтожили 12 украинских беспилотников в районах Балаклеи, Изюма, Лозовой, Щуровки Харьковской области, Снегиревки, Новой Каховки Николаевской области, Белогоровки, Кармазиновки, Славяносербска, Михайловки ЛНР и ДНР. В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4292 единиц специальной военной автомобильной техники.