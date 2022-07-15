Может ли группа крови ребенка не совпадать с родительской и по какой причине это происходит
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Может ли группа крови ребенка не совпадать с родительской и по какой причине это происходит

Может ли группа крови ребенка не совпадать с родительской и по какой причине это происходит

В прежние годы группа крови ребенка, не соответствующая группе крови родителей, вызывала искренние недопонимания и подозрения супруги в измене. Сейчас это уже доказанный и научно обоснованный факт: такое возможно и встречается не так уж и редко. Чтобы понять, как это происходит, необходимо совершить небольшой экскурс в генетику.

Какие группы крови могут быть у людей


Описано четыре группы крови, которые отличаются наличием или отсутствием в ней определенных маркеров — особых белков-антигенов, имеющихся на поверхности красных кровяных телец. Еще в конце XIX века эти белки были обнаружены австрийским ученым Карлом Ландштайнером, работавшим над изучением состава крови.

Согласно исследованиям, у большей части людей эти антигены отсутствовали, в то время как у других встречались антигены двух типов, обозначенных маркерами А и В. Так были классифицированы три группы крови. А спустя десяток лет оказалось, что у некоторых людей в крови имеются оба вида белков — А и В. Так стало известно еще и о четвертой группе крови, самой редкой.

Таким образом, в настоящее время принята следующая классификация:

Первая группа (0) — маркеры отсутствуют Вторая группа (А) — содержит антиген А Третья группа (В) — содержит антиген В Четвертая группа — содержит оба вида антигенов (АВ)

Как формируется группа крови у человека


У каждого человека имеется пара генов, которые отвечают за формирование признака, в данном случае — группы крови. Один из них доминантный (преобладающий), второй — рецессивный (подавляемый).

К доминантным относятся гены, кодирующие оба вида антигенов (А и В). К рецессивным — ген, кодирующий отсутствие антигенов (0). Соответственно, доминантный ген будет формировать группу крови у человека, рецессивный будет присутствовать в генотипе человека в скрытом состоянии.

Почему ребенок может не наследовать группу крови родителей


Согласно законам генетики, ребенок от каждого из родителей наследует по одному гену, которые и формируют его группу крови. При этом он может унаследовать как доминантный ген, так и рецессивный, которые в его генотипе создадут совершенно другую комбинацию, отличную от родительской.

К примеру, если один из родителей имеет вторую группу крови, но является скрытым носителем первой группы крови II (А0), а другой родитель имеет третью группу крови, но также является скрытыми носителем первой группы крови III (B0), то ребенок может родиться с любой группой крови.

Это наглядно показано в таблице, которой можно пользоваться для понимания законов генетики.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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