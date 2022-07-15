My Friend Peppa Pig, новинка Game Pass, дает очень легкие 1000G на Xbox

Вадим Карасев





Если вы относитесь к игрокам, которые любят получать все достижения в играх, и охотятся за этими достижениями, новая игра My Friend Peppa Pig в Game Pass — отличная возможность заполучить на свой аккаунт 1000G. Сама игра, в первую очередь, нацелена на детей, и в ней очень легкие достижения.

Чтобы разблокировать все доступные в My Friend Peppa Pig достижения, потребуется всего около 30 минут. В сети есть несколько видео, как это можно сделать, одно из них прикреплено ниже.

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Сама игра My Friend Peppa Pig очень простая, она нацелена на аудиторию игроков от 3 лет. Проект может стать первой игрой для ребенка на консоли, он не требует скорости реакции или умения быстро жать кнопки — почти все действия в игре заключаются в движении джойстика и нажатии кнопки A.

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