На Канье Уэста вновь подали в суд и потребовали более семи миллионов долларов
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На Канье Уэста вновь подали в суд и потребовали более семи миллионов долларов

На Канье Уэста вновь подали в суд и потребовали более семи миллионов долларовКомпания Phantom Labs потребовала от Канье Уэста 7,1 миллиона долларов через суд

На 45-летнего американского рэпера Канье Уэста вновь подали в суд — продюсерская компания Phantom Labs потребовала от него более семи миллионов долларов. Об этом сообщает DailyMail.

С этой организацией музыкант сотрудничал с июня 2021 года по март 2022-го. Phantom Labs занималась постановкой выступления рэпера Free Larry Hoover в Лос-Анджелесе, концертов-прослушиваний альбома Donda, а также воскресных служб Уэста. Помимо этого, продюсерская компания работала над номером звезды для музыкального фестиваля Coachella.

По словам адвокатов фирмы, изначально Уэст исправно платил за услуги, предоставляемые организацией, однако позже долги начали накапливаться, и артист заявил, что оставшуюся сумму в 7,1 миллиона долларов он отдаст Phantom Labs после своего выступления на Coachella, за которое рэпер должен был получить девять миллионов.

За несколько недель до концерта исполнитель отказался от участия в музыкальном фестивале и так и не отдал долг продюсерской компании, после чего фирма обратилась в суд.

В конце июня на Канье Уэста подал в суд диджей Маршалл Джефферсон, обвинив рэпера в нарушении авторских прав.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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