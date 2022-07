Напоминаем: бесплатно по Games With Gold эти 2 игры доступны последний день

Вадим Карасев





Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate сегодня могут забрать две игры, которые уже завтра покинут список бесплатных по программе Games With Gold. Это проекты Project Highrise: Architect’s Edition с Xbox One и Thrillville: Off the Rails с Xbox 360 (работает по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S).

Project Highrise: Architect’s Edition

В этой игре вы сможете проектировать и строить небоскребы-шедевры, которые заставят краснеть целые города. Но просто построить небоскреб мало, надо еще и управлять им так, чтобы в нём всё работало бесперебойно и эффективно.

Thrillville: Off the Rails

Посетите Thrillville™ и примите участие в бесконечной вечеринке в созданном вами тематическом парке. Настройте свой парк, общайтесь с гостями, стройте и катайтесь на собственных американских горках и других аттракционах.

