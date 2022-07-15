Напоминаем: бесплатно по Games With Gold эти 2 игры доступны последний день
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Напоминаем: бесплатно по Games With Gold эти 2 игры доступны последний день

Напоминаем: бесплатно по Games With Gold эти 2 игры доступны последний день


Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate сегодня могут забрать две игры, которые уже завтра покинут список бесплатных по программе Games With Gold. Это проекты Project Highrise: Architect’s Edition с Xbox One и Thrillville: Off the Rails с Xbox 360 (работает по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S).

Project Highrise: Architect’s Edition


Watch this video on YouTube

Project Highrise: Architect’s Edition

В этой игре вы сможете проектировать и строить небоскребы-шедевры, которые заставят краснеть целые города. Но просто построить небоскреб мало, надо еще и управлять им так, чтобы в нём всё работало бесперебойно и эффективно.
Перейти в Microsoft Store

Thrillville: Off the Rails


Watch this video on YouTube

Thrillville: Off the Rails

Посетите Thrillville™ и примите участие в бесконечной вечеринке в созданном вами тематическом парке. Настройте свой парк, общайтесь с гостями, стройте и катайтесь на собственных американских горках и других аттракционах.
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли он
Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли
Российский подросток с друзьями взял каршеринг и устроил смертельное ДТП
Российский подросток с друзьями взял каршеринг и устроил смертельное
Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России
Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России
Природоохранная прокуратура подтвердила законность строительства гриль-домиков в Солнечном
Природоохранная прокуратура подтвердила законность строительства
Напоминаем: бесплатно по Games With Gold эти 2 игры доступны последний день
Напоминаем: бесплатно по Games With Gold эти 2 игры доступны
Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA
Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA
Celsius отчиталась о дыре в балансе на $1,2 млрд
Celsius отчиталась о дыре в балансе на $1,2 млрд
Ольга Кабо требует с бывшего мужа-банкрота миллионнный долг по алиментам
Ольга Кабо требует с бывшего мужа-банкрота миллионнный долг по
Жуткая авария в Китае, в которой чудом никто не пострадал
Жуткая авария в Китае, в которой чудом никто не пострадал
Спустя 11 лет полицейские задержали мужчин за убийство человека и похищение двух миллионов рублей
Спустя 11 лет полицейские задержали мужчин за убийство человека и
Названы признаки будущей глобальной дедолларизации
Названы признаки будущей глобальной дедолларизации
Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями во второй раз
Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями во второй раз

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и не заводите знакомства
Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы 600 миллионов долларов
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Домработница Филиппа Киркорова рассказала о замужестве с ним
Домработница Филиппа Киркорова рассказала о замужестве с ним

Еще по теме

Эти 4 игры раздадут бесплатно на Xbox по Games With Gold в июне
Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в июле
Две новые игры доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold