Наталья Подольская прокатилась на спине Преснякова в годовщину венчания

Певица Наталья Подольская поделилась забавным видео с Владимиром Пресняковым. Наталья Подольская дала подробную инструкцию, как выдержать целый вечер на высоких каблуках. Секрет — не в удобной колодке и устойчивости, а в любимом муже, который всегда подставит крепкое плечо. А заодно — одолжит свою обувь, ведь первое желание после энергичного дефиле по городу — скинуть неудобные туфли! Для вечернего выхода певица выбрала монообраз в остромодном оттенке сезона — фуксии. В главной роли — приталенное миди-платье со скромным вырезом, мюли в тон и вместительная биколорная сумка кросс-боди с узнаваемым логотипом Versace. Увидев, что супруга устала от высоких туфель, Владимир Пресняков отдал ей свои кеды и носки. На видео, опубликованном артисткой в Telegram-канале, муж несет Наталью на руках «Если ты натерла ноги, включай мою песню Такая Сильная Любовь и забирайся на ручки. Кстати, сегодня у нас день Венчания 🙏🏻», прокомментировала видео Наталья. «Слов нет! До слез трогает🌼», «Какие же вы классные! Обожаю вашу семью!😍», «Поздравляю с венчанием здоровья и счастья вам всем👏», «Какое классное видео👍🤗», «Своя ноша не тянет 🥰», «Как мило! Какие вы замечательные! Пусть у вас всегда будет такая сильная любовь! ❤️», пишут подписчики.