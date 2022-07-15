Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

Вадим Карасев

Экономисты ВШЭ назвали признаки будущей глобальной дедолларизации

В среднесрочной перспективе роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор глобальной экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В пользу обновления мировой финансовой системы говорят ускорившиеся процессы дедолларизации в странах мира, снижение мировых валютных резервов, расширение использования цифровых национальных валют. Кроме того, заморозка резервов Банка России создала значимый прецедент утраты доверия к доллару, и многие страны увеличили долю резервов в альтернативных валютах.

Впрочем, существует и противоположная точка зрения. В частности, эксперты указывают, что доминирующей валютой в противовес доллару может стать китайский юань, однако для этого потребуется решение Пекина сделать свою валюту прозрачнее, а Китай такой готовности пока не демонстрирует.

23 июня сообщалось, что правительство РФ начало борьбу со счетами в долларах и евро. Законопроект о разрешении банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц, в том числе по действующим договорам, нашел поддержку в кабмине. Технически это означает введение комиссии за обслуживание депозитов, превышающей процентные ставки по ним. В министерстве подчеркнули, что мера в первую очередь призвана стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

17 июня глава ВТБ Андрей Костин указал, что самое мощное оружие США, позволяющее стране доминировать и пугать другие государства, — это доллар. У России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации, уверен он.

В конце марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и вовсе объявил о начале новой эры региональных валют. По его мнению, доверие к доллару и евро «тает, как утренний туман».