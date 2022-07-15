Нидерландская художница рисует портреты зверей так, что им не придётся проходить кастинг в мультики Диснея

Нидерландская художница Иса распыляет в этот мир пыльцу чрезмерного умиления и доброты. Не художница, а целый медочек, не правда ли? Согласны, что из этого описания ничего непонятно. Исправляемся! Итак, Иса рисует портреты животных по фото, превращая их в персонажей мира Дисней.

Более того, она рисует и рассказывает не только о холёных домашних красавчиках, но и о тех, к кому судьба была не так благосклонна, и о тех, кому несмотря ни на что повезло обрести новый дом и, конечно же, тех, кто ещё находится в поиске своих человеческих родителей. А это ли не благородное занятие для человека, который своим творчеством не только радует глаз, но и творит благое дело!

Сахарное облачко Шушу и полосатый братик Ферг

Уникальная МауМау

Крылатый Герман и его собачий дружочек Фин

Очаровашки Энгельберт и Иа

И в тысячный раз выражение «Красоты в глазах смотрящего» находит подтверждение в портретах Исы.

Мидас и её четыре ушка

Маленький боец Симба

Красавчик Торо

Роди и котик Ру

Крошка Аойф завоёвывает сердечко своей маленькостью

Кажется, Уолтер и Шарлотта сделали обложку для нового альбома

Двойняшки по духу и шёрстке Рэйвен и Броди

И без того харизматичные звери становятся ещё более милыми и забавными по волшебному взмаху цифровой кисточки художницы.

Очаровательный малыш Ноггин

Улыбака Флинн

Ушастый Мистер Бигглсворт

Аннабелла и её чудесный хвостокрюк

Озорники Поппи и Петуния

Спящая малышка Флуфала

Необыкновенный проект Исы существует уже довольно продолжительное время. С более ранними работами мастера вы можете ознакомиться вот здесь. Но будьте осторожны и не получите передозировку милоты! 🙂