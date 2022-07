Новый трейлер Two Point Campus показывает, как проходит учебный год

Вадим Карасев





Ожидаемая игра Two Point Campus от создателей Two Point Hospital, близится к релизу. Она выходит уже 9 августа на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза проект станет доступен в подписке Game Pass.

Создатели проекта представили новый трейлер, в котором рассказали игрокам об одной из ключевых особенностей Two Point Campus от Two Point Hospital. В Two Point Campus игроков ждет смена фаз в ходе учебного года. Игроки смогут летом подготавливать в Two Point Campus свой университет, а в учебное время смотреть, как работает их задумка, корректируя некоторые детали. Подробнее об этом можно узнать из трейлера ниже.

Напомним, что разработчики активно знакомят игроков с тем, что их ждет в Two Point Campus. Ранее уже представили несколько геймплейных роликов по разным факультетам: шпионы, магия и прочие. А некоторые журналисты уже ознакомились с игрой и представили свои превью, отзывая о Two Point Campus весьма положительно.