Новый трейлер Two Point Campus показывает, как проходит учебный год
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Новый трейлер Two Point Campus показывает, как проходит учебный год

Новый трейлер Two Point Campus показывает, как проходит учебный год


Ожидаемая игра Two Point Campus от создателей Two Point Hospital, близится к релизу. Она выходит уже 9 августа на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза проект станет доступен в подписке Game Pass.

Создатели проекта представили новый трейлер, в котором рассказали игрокам об одной из ключевых особенностей Two Point Campus от Two Point Hospital. В Two Point Campus игроков ждет смена фаз в ходе учебного года. Игроки смогут летом подготавливать в Two Point Campus свой университет, а в учебное время смотреть, как работает их задумка, корректируя некоторые детали. Подробнее об этом можно узнать из трейлера ниже.


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Напомним, что разработчики активно знакомят игроков с тем, что их ждет в Two Point Campus. Ранее уже представили несколько геймплейных роликов по разным факультетам: шпионы, магия и прочие. А некоторые журналисты уже ознакомились с игрой и представили свои превью, отзывая о Two Point Campus весьма положительно.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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