Олег Газманов с женой оригинально отметили 19-ю годовщину свадьбы

70-летний музыкант Олег Газманов отметил с женой гранатовую свадьбу, прожив в браке 19 лет. Олег Газманов с женой Мариной отметили важную годовщину – гранатовую свадьбу. Как известно, супруги состоят в браке уже 19 лет, так что в следующем году их ждет юбилей. Однако и в этот раз знаменитости решили отпраздновать памятную дату как следует, о чем музыкант рассказал подписчикам. Газманов признался, что редко выступает инициатором и организатором семейных вечеринок, поэтому за все домашние торжества отвечает его жена. Для годовщины она придумала оригинальное совместное занятие – лепку из глины. Супруги попробовали свои силы в гончарном деле и сделали серию эффектных фото.«Я обычно творчески выплескиваюсь на концертах и что-то придумывать дома уже не хватает ни сил, ни воображения. Зато моя Маруся — непревзойденный домашний креативщик и мастер праздников. В прошлый раз она затеяла нашу бирюзовую годовщину на САП-бордах. В этот раз предложила сделать (впервые для меня) глиняный кувшин. В итоге я перепил гранатового сока, мы вымазались в глине, нахохотались и сделали еще много всего!» — поделился своими впечатлениями артист.Также Газманов заявил, что и в обычной жизни предпочитает перекладывать все домашние дела на женские плечи. Оказалось, что у музыканта довольно консервативные взгляды на семейный уклад и предназначение женщины.«Мужчина должен реализовать себя вне дома, завалив условного мамонта и притащив добычу домой. А его женщина должна проявить себя, храня очаг и создавая комфорт и праздник дома!» — объяснил певец.К слову, Газманов не в первый раз отмечает гранатовую свадьбу, ведь ранее он уже был женат и прожил с супругой Ириной 22 года. Марина тоже состояла в браке – с братом Сергея Мавроди, но их союз оказался куда более скоротечным.