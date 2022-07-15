Ольга Кабо судится с мужем из-за денег
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Ольга Кабо судится с мужем из-за денег

Ольга Кабо судится с мужем из-за денег
Актриса Ольга Кабо собирается выбить из мужа алименты. Артистка ещё два года назад официально разошлась со своим мужем Николаем Разгуляевым. Отношения супругов испортились задолго до этого, но они пытались сохранить семью ради общего сына Виктора. Многие предполагали, что брак пары «добила» пандемия, но Ольга настаивала, что у неё были другие причины для развода. Как бы актриса не хотела сохранить с бывшим мужем хорошие отношения, пока что у них это плохо получается. Ситуацию осложняет тот факт, что Разгуляев не так давно обанкротился. Это добавило много материальных проблем Кабо. Сначала ей пришлось отстаивать в суде свою квартиру, которую у неё чуть не отобрали за долги экс-супруга. Затем она решила бороться за получение доли от продажи реализованного приставами совместно нажитого имущества. В общей сложности артистка надеется вернуть потерянные 26 миллионов рублей.
Недавно, как выяснили журналисты, Кабо собралась выбить из обанкротившегося Разгуляева ещё и алименты на сына. Артистка подала иск в Никулинский суд с требованием о ежемесячных выплатах в размере 32 тысяч рублей. Помимо этого она хочет получить компенсацию за то время, что экс-супруг не оказывал ей финансовой поддержки. «Ольга просит выплатить ей долг по алиментам за три года, предшествующие обращению в суд, в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей — в общей сумме 1 121 790 рублей»,  — сообщает источник «Стархита». Кстати, совсем скоро Кабо будет праздновать день рождения сына. В конце июля Виктору исполнится 10 лет. Звездная мама наверняка подарит имениннику большой праздник, несмотря на судебные разборки с экс-супругом.
# Шоу-бизнес Кабо Ольга
По материалам: z-aya

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