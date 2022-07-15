Ольга Кабо требует с бывшего мужа-банкрота миллионнный долг по алиментам

Судебные разбирательства актрисы с бывшим мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым, продолжаются уже несколько лет. Недавно Кабо подала к нему новый иск, в котором требует алименты на общего сына.

Два года назад Ольга Кабо со скандалом развелась с мужем — Николаем Разгуляевым. Пара давно не жила вместе, долгое время актриса и не подозревала об огромных долгах мужа. Сейчас экс-супруги выясняют отношения в суде: после того как Разгуляева признали банкротом, Кабо чуть не лишилась крыши над головой — заимодавцы требовали отдать в том числе и ее квартиру в счет погашения долга. Но женщина доказала, что жилплощадь приобретала на личные средства, поэтому она не может считаться совместно нажитым имуществом.

Теперь Ольга решила восстановить справедливость и относительно содержания общего сына Виктора, которому в конце июля исполнится 10 лет. Две недели назад 54-летняя артистка обратилась в суд с новым иском.

«Кабо требует алименты в твердой денежной сумме, равной двукратной величине прожиточного минимума для детей, установленного постановлением мэра Москвы (на данный момент это порядка 32 тысяч рублей — прим. ред.), с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей, ежемесячно, начиная с момента подачи заявления и до совершеннолетия ребенка», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе Никулинского районного суда.

Кроме того, Ольга просит выплатить ей долг по алиментам за три года, предшествующие обращению в суд, в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей — в общей сумме 1 121 790 рублей. Беседа между представителями сторон назначена на 27 июля.

Это не единственная тяжба, которая на данный момент идет между Кабо и Разгуляевым. Также актриса намерена отстоять свою долю в реализованном в счет долгов экс-супруга совместном имуществе: в суде она требует вернуть 50% средств за сбытые акции, жилплощади, автомобиль — в общей сумме на 26 052 267 рублей.