Особенности, традиции и молитвы праздника Казанской иконы Божией Матери 21 июля 2022

Православные верующие 21 июля 2022 года отметят праздник летней Казанской иконы Божией Матери. Он имеет свои традиции, молитвы, особенности и запреты, которых необходимо придерживаться, чтобы не притянуть беду.

Особенности и традиции праздника Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона Божией матери считается самой почитаемой в России. Невзирая на то, что этот праздник не входит в число великих, в этот день в храмах проводят специальную службу, которая отличается от обычных. Священнослужители облачаются в голубые одежды, и накануне праздника проводят всенощное бдение.

Поскольку икона является любимой у многих, ее дарили молодым во время венчания для сохранения семьи. Принято было вешать ее у кровати ребенка, чтобы она защищала его от недугов.





К образу святой можно обратиться с молитвой об исцелении от хвори. У Богородицы можно попросить искупление грехов, защиту от военных действий, бедствий, смирение сердца.

С праздником совпадает первый день «зажинки». В основном жатвой занимались женщины под молитвы Богородице. После того, как сноп был готов, его сразу же несли домой.

Принято было колосьями обметать свое жилье и сараи, а после его ставили под иконы в Красный угол. Зерно из этого снопа старались сохранить до следующего посевного сезона.

С других снопов было принято формировать «бабку», возле которой собиралось все село. Каждый приносил из дома разные снадобья, чтобы устроить пир перед многодневным трудом по заготовке зерна.

Чудеса и молитвы Казанской Божией Матери, где она хранится





Первый крестный ход, который был совершен после обретения, стал знаменательным. На то время все, кто страдали от каких-то недугов, выздоровели, а двое слепых прозрели. Богоматерь слышит все просьбы молящихся и оказывает им помощь. Самое главное, чтобы молитвы шли от чистого сердца.

Согласно народным поверьям, Казанская икона помогает людям избавиться от тяжких недугов, недугов глаз, стихий и бедствий. Кроме того, она защитит от пожара и вражеского вторжения.

В каждом храме имеются копии иконы. А что касается подлинника, то, согласно имеющимся сведениям, он находится в храме князя Фёдора в Казани.





Что можно и что нельзя делать в Казанскую летнюю

Первым делом в праздничный день необходимо отправиться в храм, чтобы поприсутствовать на богослужении, помолиться и поставить свечу возле лика святой. 21 июля необходимо помогать нуждающимся и давать им милостыню.

Что касается запретов в данный день, то никаких особых ограничений нет. Можно работать, купаться, заниматься рукоделием и вступать в интимные отношения.





В этот праздник запрещается:

ругаться;

сплетничать;

использовать матерные слова;

спорить;

выяснять отношения супругам;

жаловаться на свою судьбу;

злоупотреблять алкоголем.

Этот день является благоприятным для заключения брака и проведения таинства венчания.

В народе праздник считали женским, поэтому прекрасная половина населения старалась оградить себя от тяжелой физической работы. Им нежелательно работать в огороде и стирать белье. Уборку, ремонт и косметические процедуры тоже стоит перенести на другой день. Лучше всего этот день провести в молитвах и заботе о своих близких людях.