Появление еще 5 классических игр можно ожидать в Game Pass
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Появление еще 5 классических игр можно ожидать в Game Pass

Появление еще 5 классических игр можно ожидать в Game Pass


Уже несколько недель компания Microsoft тестирует на новых Windows некоторые классические игры 90-х годов и начала 2000-х. Две недели назад для тестирования игрокам предлагался проект Quake 4, на прошлой неделе к тестированию добавили Wolfenstein 3D (1992 год) и The Elder Scrolls: Daggerfall (1996 год), а на этой неделе предложили протестировать еще 5 игр:



Heretic: Shadow of the Serpent Riders



HeXen: Beyond Heretic



HeXen: Deathkings of the Dark Citadel



The Elder Scrolls: Arena



Quake Champions

Подробнее с правилами тестирования можно ознакомиться в блоге Xbox.

Предполагается, что после завершения тестирования Microsoft выпустит классику 90-х на PC в подписке Game Pass, поскольку эти проекты принадлежат Bethesda, а значит, подразделению Microsoft Gaming.

Стоит ли ждать эти игры в каком-то виде на приставках Xbox — неизвестно. Напомним, недавно Digital Foundry провели интересный эксперимент и запустили Windows 98 на Xbox Series X, что позволило на консоли играть в некоторые классические проекты.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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