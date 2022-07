Появление еще 5 классических игр можно ожидать в Game Pass

Вадим Карасев





Уже несколько недель компания Microsoft тестирует на новых Windows некоторые классические игры 90-х годов и начала 2000-х. Две недели назад для тестирования игрокам предлагался проект Quake 4, на прошлой неделе к тестированию добавили Wolfenstein 3D (1992 год) и The Elder Scrolls: Daggerfall (1996 год), а на этой неделе предложили протестировать еще 5 игр:

Heretic: Shadow of the Serpent RidersHeXen: Beyond HereticHeXen: Deathkings of the Dark CitadelThe Elder Scrolls: ArenaQuake Champions

Подробнее с правилами тестирования можно ознакомиться в блоге Xbox.

Предполагается, что после завершения тестирования Microsoft выпустит классику 90-х на PC в подписке Game Pass, поскольку эти проекты принадлежат Bethesda, а значит, подразделению Microsoft Gaming.

Стоит ли ждать эти игры в каком-то виде на приставках Xbox — неизвестно. Напомним, недавно Digital Foundry провели интересный эксперимент и запустили Windows 98 на Xbox Series X, что позволило на консоли играть в некоторые классические проекты.