Полезные свойства стевии и сферы её применения
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Полезные свойства стевии и сферы её применения

Полезные свойства стевии и сферы её применения

Стевия — растение, о котором наслышаны многие, особенно любители и сторонники правильного питания. Стевия — это полезное многолетнее растение с большим спектром свойств, о которых вы можете узнать из этой статьи.


Существует множество тонизирующих трав и сборов для повышения энергетики. Стевия - то самое растение, которое работает как раз в этом направлении. оно укрепляет биополе человека. 

Основные целебные свойства стевии

Стевия — многолетнее травянистое растение из семейства астровых. В его составе очень много полезных веществ, среди которых огромное количество сахара, стерола, флавоноидов, антиоксидантов, стевиозид. Стоит отметить, что всё это находится в листьях, которые и используются в медицине и пищевой промышленности.

Первое и самое важное применение стевии — изготовление заменителя сахара. В листьях этого удивительного растения практически нет углеводов, что делает его идеальным диетическим продуктом. Гликозиды, имеющиеся в составе листьев стевии, намного слаще сахара, но при этом они не повышают уровень глюкозы в крови. Это значит, что стевию не просто можно употреблять диабетикам, но даже нужно.

Купить стевию не составляет труда, но если вдруг вы захотите самостоятельно запастись листьями этого растения, то вам придется осуществлять сбор сырья в строго определенное время. Максимально полезной трава и листья стевии становятся в период цветения. Концентрация полезных веществ в этот период достигает своего абсолютного максимума. Вы можете заготавливать сразу много сырья, поскольку хранятся листья стевии от 2 до 3 лет.


Стевия применяется в качестве безопасного для здоровья подсластителя, который можно принимать людям с ожирением, нарушенным обменом веществ. Если вы сидите на диете, ее можно употреблять в пищу.

Стевия улучшает обмен веществ, а также очищает организм от токсичных веществ. Она также нормализует уровень холестерина и улучшает работу почек, поджелудочной железы, печени, сердечно-сосудистой системы.

Эксперты настоятельно рекомендуют использовать стевию всем, кто занимается интеллектуальным трудом. Она улучшает работу мозга, стимулирует повышение выносливости, причем не только ментальной, но и физической. По этой причине ее часто употребляют спортсмены.

Стевия полезна для диабетиков не только тем, что успешно заменяет сахар без каких-либо последствий. В ней есть хром, а данный микроэлемент улучшает усвоение сахара. В стевии есть также цинк, который улучшает состояние кожи и волос, нормализует выработку гормонов.

Из малоизвестных фактов можно выделить то, что стевия помогает поддерживать здоровыми зубы. Она нейтрализует бактерии, которые вызывают появление кариеса.

Несмотря на все положительные качества стевии. У нее есть и противопоказания, о которых вы должны всегда помнить. Стевию лучше не употреблять тем, кто принимает препараты для снижения уровня сахара. Растение противопоказано людям с повышенным давлением. Не стоит ее есть при приеме противогрибковых и противовоспалительных лекарств. Также стевия может вызывать банальную аллергию. Эксперты не советуют есть стевию кормящим матерям, беременным женщинам. Перед приемом стевии лучше проконсультироваться с врачом.


Использование стевии в магии

Стевия не обладает мощными магическими свойствами, однако, стоит знать, что она улучшает интуицию. Если периодически употреблять в пищу стевию, это позволит вам чаще слышать внутренний голос.

Если посадить это много летнее растение в доме, оно будет хорошо очищать помещение от негативной энергии, причем стевия работает не как фильтр, а выступает в роли антагониста для отрицательных энергетических волн. Ее можно ставить в спальне, на балконе, на рабочем месте.

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По материалам: dailyhoro.ru

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