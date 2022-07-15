Польша получит от США более 100 "Абрамсов" взамен переданных Украине танков
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Польша получит от США более 100 "Абрамсов" взамен переданных Украине танков

Польша получит от США более 100 "Абрамсов" взамен переданных Украине танков

Польша приобретёт у США 116 танков Abrams M1A2 на замену переданных Украине 232 боевых машин собственной модификации. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на данные государственного информационного радиоагенства.

Первые поставки "Абрамсов", ранее используемых военнослужащими вооружённых сил США, по плану состоятся в начале 2023 года. Отмечается, что тяжёлая техника американского производства восполнит недостаток боевых машин, возникший после многочисленных поставок вооружения на Украину.


Как ранее писал Ruposters, военное руководство Польши готовится передать Украине свыше 230 основных боевых танков PT-91 Twardy, которые представляют собой модифицированную версию советского ОБТ Т-72М1.

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По материалам: uposters.ru

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