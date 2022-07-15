Пользователи поделились своими необычными находками на пляжах (16 фото)

Вадим Карасев

Многие любят гулять по пляжу и собирать красивые камушки и ракушки. А порой людям попадаются действительно необычные находки. Пользователи из разных уголков Сети решили поделиться своими неожиданными наблюдениями.Нашёл это на пляже в Новой ЗеландииНа фото представлено животное под названием португальский кораблик. Он чем-то похож на медузу, но имеет принадлежность к отряду сифонофор.Сегодня мы нашли большую сферическую конструкцию на берегу Балтийского моряЯкорный шар. Дневной сигнал, используемый кораблями на якоре.Мама и моя подруга нашли это странное существо сегодня на пляжеНа фото морской анемон или актиния — существо, относящееся к классу коралловых полипов.Сегодня мы с сыном нашли на пляже череп горбатого китаГигантская медуза, выброшенная на берегКто-то сделал этого удивительного орла из пляжных камнейЭти песчаные скульптуры сделаны сильным ветромЭтот пляж в Канаде усыпан углублениями с идеально чистой водойКусок ледникового льда, который я нашёл на пляжеСтарый манекен, который выбросило на берег пляжаЧто это за плавающие шары, которые я нашёл на пляже?Это не рыболовные поплавки, это пузырьковые водоросли.Редкая окаменелость аммонита — древнего головоногого моллюскаЭто странное на вид существо — рыба-лунаЧто это за странная вещь, которую я нашёл на пляже?Похоже, это морской картофель (разновидность морского ежа). Гораздо чаще можно увидеть их выброшенными на берег без всех шипов, так что это крутая находка.Странные предметы в форме полых линз были найдены на пляжеНа фото представлены яйца морского трубача — брюхоногого моллюска.Берег, усыпанный моллюсками — морскими уточками