Пользователи поделились своими необычными находками на пляжах (16 фото)
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Пользователи поделились своими необычными находками на пляжах (16 фото)

Нашёл это на пляже в Новой ЗеландииМногие любят гулять по пляжу и собирать красивые камушки и ракушки. А порой людям попадаются действительно необычные находки. Пользователи из разных уголков Сети решили поделиться своими неожиданными наблюдениями.

Нашёл это на пляже в Новой Зеландии


На фото представлено животное под названием португальский кораблик. Он чем-то похож на медузу, но имеет принадлежность к отряду сифонофор.

Сегодня мы нашли большую сферическую конструкцию на берегу Балтийского моря

Сегодня мы нашли большую сферическую конструкцию на берегу Балтийского моря
Якорный шар. Дневной сигнал, используемый кораблями на якоре.

Мама и моя подруга нашли это странное существо сегодня на пляже

Мама и моя подруга нашли это странное существо сегодня на пляже
На фото морской анемон или актиния — существо, относящееся к классу коралловых полипов.

Сегодня мы с сыном нашли на пляже череп горбатого кита

Сегодня мы с сыном нашли на пляже череп горбатого кита
Гигантская медуза, выброшенная на берег

Гигантская медуза, выброшенная на берег
Кто-то сделал этого удивительного орла из пляжных камней

Кто-то сделал этого удивительного орла из пляжных камней
Эти песчаные скульптуры сделаны сильным ветром

Эти песчаные скульптуры сделаны сильным ветром
Этот пляж в Канаде усыпан углублениями с идеально чистой водой

Этот пляж в Канаде усыпан углублениями с идеально чистой водой
Кусок ледникового льда, который я нашёл на пляже

Кусок ледникового льда, который я нашёл на пляже
Старый манекен, который выбросило на берег пляжа

Старый манекен, который выбросило на берег пляжа
Что это за плавающие шары, которые я нашёл на пляже?

Что это за плавающие шары, которые я нашёл на пляже?
Это не рыболовные поплавки, это пузырьковые водоросли.

Редкая окаменелость аммонита — древнего головоногого моллюска

Редкая окаменелость аммонита — древнего головоногого моллюска
Это странное на вид существо — рыба-луна

Это странное на вид существо — рыба-луна
Что это за странная вещь, которую я нашёл на пляже?

Что это за странная вещь, которую я нашёл на пляже?
Похоже, это морской картофель (разновидность морского ежа). Гораздо чаще можно увидеть их выброшенными на берег без всех шипов, так что это крутая находка.

Странные предметы в форме полых линз были найдены на пляже

Странные предметы в форме полых линз были найдены на пляже
На фото представлены яйца морского трубача — брюхоногого моллюска.

Берег, усыпанный моллюсками — морскими уточками

Берег, усыпанный моллюсками — морскими уточками
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По материалам: триникси

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