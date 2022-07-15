Пользователи поделились своими необычными находками на пляжах (16 фото)
Сегодня, 00:40 Вадим КарасевМногие любят гулять по пляжу и собирать красивые камушки и ракушки. А порой людям попадаются действительно необычные находки. Пользователи из разных уголков Сети решили поделиться своими неожиданными наблюдениями.
Нашёл это на пляже в Новой Зеландии
На фото представлено животное под названием португальский кораблик. Он чем-то похож на медузу, но имеет принадлежность к отряду сифонофор.
Сегодня мы нашли большую сферическую конструкцию на берегу Балтийского моря
Якорный шар. Дневной сигнал, используемый кораблями на якоре.
Мама и моя подруга нашли это странное существо сегодня на пляже
На фото морской анемон или актиния — существо, относящееся к классу коралловых полипов.
Сегодня мы с сыном нашли на пляже череп горбатого кита
Гигантская медуза, выброшенная на берег
Кто-то сделал этого удивительного орла из пляжных камней
Эти песчаные скульптуры сделаны сильным ветром
Этот пляж в Канаде усыпан углублениями с идеально чистой водой
Кусок ледникового льда, который я нашёл на пляже
Старый манекен, который выбросило на берег пляжа
Что это за плавающие шары, которые я нашёл на пляже?
Это не рыболовные поплавки, это пузырьковые водоросли.
Редкая окаменелость аммонита — древнего головоногого моллюска
Это странное на вид существо — рыба-луна
Что это за странная вещь, которую я нашёл на пляже?
Похоже, это морской картофель (разновидность морского ежа). Гораздо чаще можно увидеть их выброшенными на берег без всех шипов, так что это крутая находка.
Странные предметы в форме полых линз были найдены на пляже
На фото представлены яйца морского трубача — брюхоногого моллюска.
Берег, усыпанный моллюсками — морскими уточками
По материалам: триникси