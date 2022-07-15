Посольство заявило о дискредитации России из-за мнимой угрозы биооружия
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Посольство заявило о дискредитации России из-за мнимой угрозы биооружия

Посольство заявило о дискредитации России из-за мнимой угрозы биооружияПосольство заявило, что в СМИ США дискредитируют Россию из-за мнимой угрозы биооружия

Посольство России в США заявило о кампании по дискредитации России в американских СМИ из-за мнимой угрозы биологического оружия со стороны российских войск. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

«Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады», — отметили в посольстве. Там напомнили, что в марте этого года институт стратегических исследований армии США опубликовал отчет о программе химического и биологического оружия в период войны в Корее В документе указывалось, что американские ВВС «изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению».

Дипломаты обратили внимание на то, что сравнительный анализ программ США в период Корейской войны и на территории Украины в настоящее время указывает на «неизменность подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей».

«Призываем местных экспертов ознакомиться с указанными документами и задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО», — заключили там.

7 июля Минобороны России опубликовало новые документы о работе биолабораторий на Украине. По утверждению Кириллова, страна стала «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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