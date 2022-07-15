Постройневшая Анна Нетребко восхитила фигурой в купальнике

Певица Анна Нетребко поделилась пляжным фото, вызвав восхищение поклонников. Анна Нетребко уже разменяла пятый десяток — в сентябре ей исполнится 51 год. Но глядя на певицу, поверить в это сложно. Сегодня артистка поделилась кадрами, где позирует на побережье, сидя на песке. У нее потрясающе яркий и стильный пляжный образ: красный купальник с принтом, красная шляпа с большими полями, длинные серьги в тон и яркая помада.«Штормит» — лаконично подписала выложенный в соцсетях снимок Анна. Подписчики рассыпались в комплиментах: они восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она сильно похудела. Сейчас Анна Нетребко с мужем Юсифом Айвызовым отдыхает в Италии. Она приехала туда не только за отдыхом и загаром: артистка принимает участие в опере «Аида» Франко Дзеффирелли. Недавно оперная дива поделилась с поклонниками видеороликом, снятом на яхте в поездке по озеру Гарда вместе с мужем и друзьями. Анна позволила себе немного развлечься и устроила задорные танцы на борту, блеснув своей прекрасной фигурой.Правда, последнее время на вес артистки влияет не столько питание, сколько нервное напряжение. Как известно, еще в самом начале весны сразу несколько знаменитых театров отказались сотрудничать с Анной Нетребко, поэтому оперная дива больше двух месяцев не выходила на сцену. И лишь в конце апреля ситуация несколько нормализовалась: тогда артистку пригласили заменить заболевшую коллегу и выступить в Монте-Карло. На сегодняшний день у знаменитости запланирована череда концертов по Европе и в Израиле.