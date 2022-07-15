Предприятия Усть-Илимска модернизируют, несмотря на санкции
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Предприятия Усть-Илимска модернизируют, несмотря на санкции

Предприятия Усть-Илимска модернизируют, несмотря на санкции

Предприятия Усть-Илимска стабильно работают, а на некоторых расширяется и модернизируется производство, несмотря на санкции недружественных стран. Два предприятия во время рабочей поездки на север региона посетил председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников и депутаты областного парламента.

Продукцию сельхозпредприятия «Ангара» знают многие жители области. Здесь производится более сорока видов различных полуфабрикатов, сыры, молоко и кисломолочная продукция, в теплицах выращиваются овощи. Агрофирма обеспечивает продукцией местные детские сады, школы, больницы, а также розничные торговые сети. Помимо этого, сотрудники выращивают из семян саженцы сосен для лесовосстановления.

Глобальный проект по созданию новых производств реализует группа компаний «Илим». Здесь готовятся к запуску производства двухслойного картона и хвойной целлюлозы. Все необходимое оборудование уже доставлено на завод, подготовлен склад для хранения готовой продукции. Установлена трехступенчатая система очистки газов, которая полностью заблокирует их выбросы в атмосферу. Объем инвестиций в усть-илимский завод, который станет самым крупным в Евразии, за три года составил 100 миллиардов рублей. Здесь планируется создать двести рабочих мест. Для сотрудников будет работать столовая и медпункт.

Александр Ведерников отметил, что такие производства можно считать хорошим примером реализации программы импортозамещения. «Очень радует, что наши сельхозпредприятия выпускают вкусную и полезную продукцию, которая пользуется спросом. То, какими темпами модернизируется производство на предприятии „Илим“, приятно поражает. Это даст дополнительный стимул для развития Усть-Илимска», — подчеркнул спикер Заксобрания.

Также парламентарии побывали на объектах, где в этом году проводится благоустройство. Так, недалеко от ДК «Дружба» сделают сквер, в котором установят скамейки и урны, сделают наружное освещение и озеленение. Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды». Ещё один сквер появится в районе стадиона «Юбилейный». Сейчас готовность объекта составляет 40%.

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По материалам: irk

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