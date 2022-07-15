При снижении уровня насильственных преступлений падает и смертность от болезней сердца

Вадим Карасев

Анализ статистических данных показывает, что по мере снижения количества насильственных преступлений в этом же районе снижается и уровень смертности от сердечных заболеваний. Авторы работы, ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, полагают, что их исследование продемонстрировало глубокое воздействие насилия не только на отдельных лиц, но и на общество в целом.

В основу исследования легли данные из Чикаго с 2000 по 2014 годы. За этот период в целом по городу уровень насильственных преступлений упал на 16 %, и это совпало с 13-процентным снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но когда исследователи изучили данные на уровне районов, они увидели, что более глубокое снижение насильственных преступлений, по-видимому, коррелирует с более резким снижением смертности, связанной с сердечными заболеваниями. Например, в группе районов с наибольшим снижением насильственных преступлений их в среднем стало меньше на 59 %, что коррелирует с почти 15-процентным общим снижением смертности от сердечных заболеваний. Даже в районах с наименьшим изменением уровня насильственных преступлений (на 10 %) смертность от сердечно-сосудистых заболеваний всё равно снизилась более чем на 11 %.

«Поскольку в районах, где наблюдалось наименьшее снижение уровня преступности, также наблюдалось наименьшее улучшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ранее существовавшие различия в смертности между районами города, вероятно, со временем усугубятся, особенно в связи с недавним ростом уровня преступности в Соединенных Штатах, — сказала ведущий автор исследования Лорен Эберли (Lauren Eberly). — Хотя эти результаты представляют собой один большой город США, данные о котором потенциально нельзя обобщить на другие города, мы подозреваем, что эти результаты, вероятно, отражают ситуацию во многих других крупных городах по всей стране».

Один из авторов работы, Юджиния Саут, исследователь с кафедры неотложной медицины и директор городской лаборатории здравоохранения Пенсильвании, оценила эффективность местных вмешательств, направленных на улучшение общественного здоровья и снижение уровня насилия. К ним относятся увеличение зеленых насаждений и ремонт домов жителей с низким доходом.

Данные с 2000 по 2014 год были самым последним набором, доступным для полного изучения. С тех пор количество насильственных преступлений увеличилось как в Чикаго, так и во многих других районах США.

Исследование опубликовал Journal of the American Heart Association.