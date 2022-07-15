Природоохранная прокуратура подтвердила законность строительства гриль-домиков в Солнечном
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Природоохранная прокуратура подтвердила законность строительства гриль-домиков в Солнечном

Природоохранная прокуратура подтвердила законность строительства гриль-домиков в Солнечном

В микрорайоне Солнечный в акватории водоема, прилегающего к границам общественного пространства «Семейный парк», строится пирс. На нем планируют разместить домики для приготовления шашлыков. Участок строительства расположен в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, предназначенной для общего пользования в соответствии с Водным кодексом РФ. Журналист IRK.ru направил запрос о законности строительства сооружений в Западно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

В ведомстве пояснили, что компания «Аквэлла» заключила договор водопользования и согласовала деятельность по возведению в акватории Иркутского водохранилища гриль-домиков с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства. «Действующим законодательством получение согласования данной деятельности с органами местного самоуправления не предусмотрено», — отметили в природоохранной прокуратуре.

Ведомство провело проверку, в ходе которой фактов ограничения свободного доступа граждан к воде не установили. Природоохранная прокуратура проинформировала службу государственного строительного надзора Иркутской области в целях выявления нарушения требований, установленных законодательством при размещении объектов на акватории Иркутского водохранилища.

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По материалам: irk

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