Продюсер раскрыл тайну молчания Софии Ротару

Певица София Ротару хранит молчание о нынешней ситуации. Вот уже несколько месяцев София Михайловна хранит молчание о спецоперации, проводимой Россией на территории Украины. За подобную позицию ее часто критикуют коллеги-земляки. Продюсер Леонид Дзюник считает, что Ротару попросту боится потерять российских поклонников и доходы в РФ. Недавно группу «Би-2» жестко освистали на финале Суперкубка по футболу, который прошел в Северной столице. Публика назвала артистов, которые открыто выступили против политической позиции России, предателями. Возможно, София Ротару боится повторить судьбу музыкантов. По крайней мере, так считает продюсер Леонид Дзюник.«Она еще в большей степени будет теперь молчать и не выскажется в отношении России после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2». Как их освистали наши ребята... Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай Бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла!» — поделился размышлениями 62-летний продюсер.