Против музыканта Юрия Шевчука завели дело о дискредитации российской армии
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Против музыканта Юрия Шевчука завели дело о дискредитации российской армии

Против музыканта Юрия Шевчука завели дело о дискредитации российской армии

Суд в Санкт-Петербурге повторно рассмотрит дело об административном правонарушении лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Ему инкриминируют дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Материалы дела против артиста зарегистрированы в Дзержинском районном суде. 15 июля они были переданы судье — той самой, которая не стала рассматривать их в мае из-за процессуальных небрежностей, допущенных при составлении протокола по статье о дискредитации армии России.


"В протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан", - сообщала пресс-служба судов Петербурга.

Протокол ранее был возвращен составителям в Уфу. Спустя полтора месяца дело вновь возвратилось в суд.

Напомним, что 19 мая на лидера ДДТ после концерта в родной Уфе составили протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ". Материалы на Шевчука поступили в Советский районный суд.

Поводом для возбуждения дела стали слова музыканта о родине, произнесенные им со сцены в родной для музыканта Уфе. Артист сказал, что Родина - это "нищая бабушка, продающая картошку на вокзале".

"Да ладно, что вы паритесь?! Прекрасный был концерт. Но ситуации разные бывают", - прокомментировал Шевчук произошедшее.

Юрий Шевчук на концерте в Туле

Пару дней назад Шевчук рассказал, что ДДТ приостановила выступления в России как раз из-за административного дела против него. Музыкант утверждает, что концерты группы запрещены. Он также отмечал, что проблем с возвратом поклонникам денег за билеты нет.

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По материалам: uposters.ru

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