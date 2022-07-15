Путин назначил Мантурова вице-премьером
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин назначил Мантурова вице-премьером

Путин назначил Мантурова вице-премьеромПрезидент России Путин назначил Мантурова вице-премьером

Президент России Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли. Соответствующий указ появился на сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

«В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя Правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Там же уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума проголосовала за утверждение кандидатуры Мантурова на эту должность. За проголосовали 394 депутата, против — никто, 1 человек воздержался.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Позже спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его в новой должности.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск
Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году
Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022
Интересные мысли про герпес
Интересные мысли про герпес
Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен
Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен
Ольга Кабо судится с мужем из-за денег
Ольга Кабо судится с мужем из-за денег
Алексей Панин остался почти без денег
Алексей Панин остался почти без денег
Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова
Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова
Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране
Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране
Продюсер «Клиники» задержан по обвинению в сексуальном насилии
Продюсер «Клиники» задержан по обвинению в сексуальном насилии
При снижении уровня насильственных преступлений падает и смертность от болезней сердца
При снижении уровня насильственных преступлений падает и смертность
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер во время массажа
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер во время массажа

Топ на сегодня

Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала «Люся»
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной индустрией
Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной

Еще по теме

И.о. зампреда правительства Кировской области назначен советник Мантурова
Путин назначил Мутко вице-премьером
СРОЧНО: Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром
Путин назначил Савельева на пост министра транспорта