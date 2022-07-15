Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год

Вадим Карасев

Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета России за 2021 год. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, бюджет был исполнен с профицитом в 524 миллиарда рублей (0,4 процента ВВП). Доходы составили 25,29 триллиона рублей (19,3 процента ВВП). Это на 34,8 процента больше изначально запланированного. Сумма расходов составила 24,76 триллиона рублей (18,9 процента ВВП), что на 15,1 процента больше установленного первоначально.

Доля доходов федерального бюджета в 2021 году по отношению к ВВП по сравнению с 2020 годом увеличилась на 1,9 пункта — с 17,4 до 19,3 процента. В то же время доля нефтегазовых доходов к ВВП увеличилась на 2 процента (с 4,9 до 6,9), а доля доходов из других сфер — уменьшилась на 0,2 процента (с 12,6 до 12,4). Доля расходов в этом отношении уменьшилась на 2,4 процентного пункта (с 21,3 до 18,9).

14 июля Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей за три месяца за счет надбавки к налогу. Данная сумма совпадает с размером дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года. Теперь компания обязана отдать эти средства в российский бюджет.