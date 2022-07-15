Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России
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Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России

Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России«Известия» узнали, что кофейни Starbucks в России могут переименовать в VKCoffee

Источник «Известий» на рынке коммерческой недвижимости раскрыл новое название кофеен Starbucks в России — сеть могут переименовать в VKCoffee.

«Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении», — рассказали собеседники газеты.

Американская корпорация Starbucks объявила об окончательном уходе с российского рынка 23 мая. В том же месяце стало известно, что компания ищет покупателя на свой бизнес в стране — среди претендентов называлась кувейтская Alshaya Group.

В середине июля владельцу кофеен удалось договориться о сделке — совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Сообщается, что новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, там работали около двух тысяч сотрудников. Фирменный логотип кофеен и технологии использовать будет запрещено. Название также будет изменено, стоимость сделки не называется.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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