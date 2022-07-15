Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA
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Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA

Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEAВ Group-IB предупредили россиян о крадущих деньги фейковых сайтах IKEA

Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, предупредила о новом способе обмана, который придумали мошенники на фоне ажиотажа с распродажей товаров шведско-нидерландской торговой сети IKEA. С помощью новой схемы злоумышленники крадут деньги россиян, передают «Известия».

Специалисты Group-IB обнаружили два десятка поддельных сайтов IKEA, который начали действовать после объявления о массовой распродаже торговой сети. Представители компании рассказали, что сначала мошенники размещали фейковое объявление о продаже того или иного товара IKEA на одном из популярных сайтов объявлений, а затем с помощью низкой цены или большой скидки заманивали пользователя и убеждали совершить покупку.

Злоумышленники присылали жертве ссылку, которая вела на страницу оплаты на фейковом сайте, уточнили в Group-IB. Ничего не подозревающий юзер вводил данные своей банковской карты, и в результате мошенники получали доступ к его деньгам, добавили представители компании.

15 июля IKEA объявила, что полностью уходит из России. Всех сотрудников собираются сократить, а заводы и производство — продать другому владельцу. Вскоре после этого компания устроила онлайн-распродажу товаров, однако из-за наплыва посетителей сайт был некоторое время недоступен.

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По материалам: lenta.ru

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