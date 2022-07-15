Российский подросток с друзьями взял каршеринг и устроил смертельное ДТП
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Российский подросток с друзьями взял каршеринг и устроил смертельное ДТП

Российский подросток с друзьями взял каршеринг и устроил смертельное ДТПВ Ростовской области подростки на каршеринге влетели в дерево, двое погибли

В городе Шахты в Ростовской области подростки на каршеринговом автомобиле влетели в дерево, двое школьников погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции российского региона, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Красинской. По предварительным данным, каршеринг в аренду взял 16-летний подросток без прав. Он повез кататься на арендованном Volkswagen четырех друзей и устроил смертельное ДТП.

Автомобиль влетел в дерево, а после — в многоэтажный дом, так как подросток за рулем превысил скорость и не справился с управлением. Погибли два 16-летних приятеля водителя — они скончались на месте аварии.

Пострадали водитель каршеринга и двое его пассажиров — их госпитализировали в шахтинскую больницу.

Ранее в Ярославле 17-летний подросток без прав устроил массовое ДТП. В аварии пострадали пять человек, одного из них доставили в реанимацию.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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