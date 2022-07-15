Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова
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Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова

Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова
Певица Алла Пугачева сбежала из России. Бедрос Киркоров выдал секрет его бывшей невестки Аллы Пугачевой. Отец Филиппа Киркорова на всю страну заявил о том, что певица уехала за границу ради лечения. Ранее в светских кругах уже обсуждались слухи о тяжелом недуге артистки. Писали, что Пугачева скрывает от публики серьезные проблемы со здоровьем. На фоне этих разговоров она сильно похудела, что косвенно подтвердило предложения поклонников. Теперь слухи о болезни подтвердили близкие Примадонны.
Отец короля поп-сцены призвал публику не травить Аллу Борисовну за то, что она уехала подальше от родной страны. По его мнению, Пугачева всегда поступала так, как ей хотелось и не прислушивалась к советам окружающих. «Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать — это еще больше нагнетать, не надо», — сказал Киркоров-старший «КП». Напомним, что на прошлой неделе в прессу попала новость о встрече Пугачевой с её подругой Лаймой Вайкуле. Писали, что недавно латвийская звезда столкнулась с рецидивом рака, но рядом с ней круглосуточно находится Алла Борисовна.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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