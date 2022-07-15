Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова

Певица Алла Пугачева сбежала из России. Бедрос Киркоров выдал секрет его бывшей невестки Аллы Пугачевой. Отец Филиппа Киркорова на всю страну заявил о том, что певица уехала за границу ради лечения. Ранее в светских кругах уже обсуждались слухи о тяжелом недуге артистки. Писали, что Пугачева скрывает от публики серьезные проблемы со здоровьем. На фоне этих разговоров она сильно похудела, что косвенно подтвердило предложения поклонников. Теперь слухи о болезни подтвердили близкие Примадонны.Отец короля поп-сцены призвал публику не травить Аллу Борисовну за то, что она уехала подальше от родной страны. По его мнению, Пугачева всегда поступала так, как ей хотелось и не прислушивалась к советам окружающих. «Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать — это еще больше нагнетать, не надо», — сказал Киркоров-старший «КП». Напомним, что на прошлой неделе в прессу попала новость о встрече Пугачевой с её подругой Лаймой Вайкуле. Писали, что недавно латвийская звезда столкнулась с рецидивом рака, но рядом с ней круглосуточно находится Алла Борисовна.