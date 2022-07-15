Сенатор Гумерова: Российских ученых невозможно изолировать
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Сенатор Гумерова: Российских ученых невозможно изолировать

Сенатор Гумерова: Российских ученых невозможно изолировать

Сегодня предпринимается масса попыток изолировать российских ученых и отечественную науку, но этого нельзя сделать. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

По ее словам, изоляция невозможна, поскольку нельзя заниматься фундаментальными исследованиями в масштабах только одного закрытого государства или даже нескольких государств.

В начале июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России национальной базы генетической информации. Одним из авторов инициативы выступила Лилия Гумерова. Она рассказала, что база объединит все данные о генофондах растений, животных и микроорганизмов. Ее основная задача — обеспечить сбор, хранение, обработку и анализ таких сведений, уточнила сенатор.

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По материалам: pnp.ru

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