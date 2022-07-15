Сербия выразила протест председательствующей в ОБСЕ Польше из-за статуса организации в Косово

Миссия Сербии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вручила протестную ноту польской миссии в связи с тем, что глава МИДа Польши Збигнев Рау, председательствующий в ОБСЕ, нарушил принцип статусной нейтральности во время посещения Косова. Об этом в пятницу сообщает портал Kosovo Online.

В документе указывается, что в ходе встреч Рау с косовским президентом Вьосой Османи и министром иностранных дел Доникой Гервалой в Приштине за их спинами был выставлен флаг непризнанного образования.

В протестной ноте выражено разочарование и отмечено, что Сербия последовательно подчеркивает необходимость соблюдения статусно-нейтральных позиций ОБСЕ в отношении Косова и Метохии на встречах и мероприятиях этой организации, в документах, работе на местах, а также во время посещения автономии официальными лицами и представителями ОБСЕ

Вопреки этому, данные принципы были явно нарушены во время визита председательствующего в ОБСЕ Збигнева Рау в Приштину, так как его встречи с представителями местных властей были представлены в качестве межгосударственных, говорится в документе.

Также отмечается, что резолюция СБ ООН 1244 остается единственным правовым актом, регулирующим присутствие и деятельность ОБСЕ в Косово и Метохии.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией.

В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).