Сербия выразила протест председательствующей в ОБСЕ Польше из-за статуса организации в Косово
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Сербия выразила протест председательствующей в ОБСЕ Польше из-за статуса организации в Косово

Сербия выразила протест председательствующей в ОБСЕ Польше из-за статуса организации в Косово

Сербия выразила протест председательствующей в ОБСЕ Польше из-за статуса организации в Косово

Миссия Сербии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вручила протестную ноту польской миссии в связи с тем, что глава МИДа Польши Збигнев Рау, председательствующий в ОБСЕ, нарушил принцип статусной нейтральности во время посещения Косова. Об этом в пятницу сообщает портал Kosovo Online.

В документе указывается, что в ходе встреч Рау с косовским президентом Вьосой Османи и министром иностранных дел Доникой Гервалой в Приштине за их спинами был выставлен флаг непризнанного образования.

В протестной ноте выражено разочарование и отмечено, что Сербия последовательно подчеркивает необходимость соблюдения статусно-нейтральных позиций ОБСЕ в отношении Косова и Метохии на встречах и мероприятиях этой организации, в документах, работе на местах, а также во время посещения автономии официальными лицами и представителями ОБСЕ

Вопреки этому, данные принципы были явно нарушены во время визита председательствующего в ОБСЕ Збигнева Рау в Приштину, так как его встречи с представителями местных властей были представлены в качестве межгосударственных, говорится в документе.

Также отмечается, что резолюция СБ ООН 1244 остается единственным правовым актом, регулирующим присутствие и деятельность ОБСЕ в Косово и Метохии.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией.

В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

С 20 июля ограничат движение на пересечении Терешковой и Чайковского
С 20 июля ограничат движение на пересечении Терешковой и Чайковского
Мужчины с сильными небесными покровителями отмечают день ангела 16 июля 2022 года
Мужчины с сильными небесными покровителями отмечают день ангела 16
Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданства
Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданства
CFTC добавила шесть криптокомпаний в список незарегистрированных
CFTC добавила шесть криптокомпаний в список незарегистрированных
Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя
Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя
Слуцкий оценил шансы на возобновление переговоров с Украиной
Слуцкий оценил шансы на возобновление переговоров с Украиной
Красотка-модель, которая вышагивает по подиуму
Красотка-модель, которая вышагивает по подиуму
Борисова рассказала, сколько денег собрала
Борисова рассказала, сколько денег собрала
Гороскоп от Василисы Володиной на 16 июля 2022 года: астролог рекомендует не отказывать другим в помощи
Гороскоп от Василисы Володиной на 16 июля 2022 года: астролог
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Братск получит 40 троллейбусов и 27 автобусов на газомоторном топливе
Братск получит 40 троллейбусов и 27 автобусов на газомоторном топливе
Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании EquitiesFirst
Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании

Топ на сегодня

Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала «Люся»
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в
Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли он
Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли

Еще по теме

Россия отказалась пускать миссию ОБСЕ в Крым
СМИ заявили об атаке сайта ОБСЕ «российскими хакерами»
Украина попросила продлить мандат СММ ОБСЕ
ОБСЕ осудила применение силы против своих наблюдателей на Украине