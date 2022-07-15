Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданства
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Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданства

Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданстваПевец Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданства патриотизмом

Российский певец Сергей Пенкин рассказал, что в 1991 году он отказался от американского гражданства. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Super.

Артист объяснил свое решение патриотизмом. «Я не аполитичен. Люблю свою страну. Ехать некуда. Я — патриот. В 1991 году я был на гастролях в Италии. Когда развалился Советский Союз, мне предложили американское или итальянское гражданство. Я сказал, что нет, я еду в Россию», — вспомнил он.

Певец пожалел, что Советский Союз развалился. По его словам, в СССР было лучшее образование, сильное здравоохранение и уверенность в завтрашнем дне. Пенкин признал, что тогда не все было хорошо, но артист тоскует по тем временам.

Ранее Сергей Пенкин рассказал, что в 1980-е годы работал дворником в Москве. Он отметил, что ему сложно давалось построение карьеры. В период учебы в Российской академии музыки имени Гнесиных он убирал улицы и жил в служебной квартире. В качестве дворника в доме в Хилковом переулке он работал на протяжении шести лет.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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