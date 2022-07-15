Сергей Жуков рассказал о своих детях
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Сергей Жуков рассказал о своих детях

Сергей Жуков рассказал о своих детях
Певец Сергей Жуков поделился, как растут его дети. Жуков признался, что считает себя счастливым человеком. У него есть взрослая дочь Александра от первого брака, которая сейчас живет в США. Со второй женой Региной Бурд они воспитывают троих детей – 13-летнюю Нику, 12-летнего Энджела и 7-летнего Мирона. «Не сказал бы, что я слишком строгий отец. Мы с Региной считаем, что детей нужно мягко контролировать и направлять. Можно только создать доверительные отношения и стать для детей авторитетом. И как показывает практика, это приносит плоды. Дети советуются с нами», — отметил музыкант. По словам бессменного лидера культовой группы, наследники растут музыкальными, поют и владеют разными инструментами. Ника слушает современных звезд – Клаву Коку, Егора Крида. А Энджел является фанатом The Beatles. Старший сын Жукова уже выпустил несколько треков, а в скором времени выступит в дебютном дуэте со звездным папой. В клипе снялась вся многодетная семья.
Артист отметил, что сегодня у молодых исполнителей гораздо больше возможностей. Они могут мгновенно стать популярными в интернете. Однако многие песни быстро забываются, в то время как хиты «Руки вверх!» поют уже больше двух десятилетий. Поклонники группы повзрослели, но приходят на концерты и отрываются как в студенческие годы. Сергей раздуется, что замечает в залах много молодых людей. Ушли в прошлое настойчивые фанаты, которые караулили звезд у гостиниц и совершали безумные поступки. «Соцсети подтерли грани между поклонниками и их кумирами, позволили наблюдать за знаменитостями онлайн. Артисты уже не такие недосягаемые, как двадцать лет назад», — заметил певец. Жуков признался, что в 90-е годы у многих артистов была бандитская крыша, без этого было невозможно работать. Часто находили тела тех, кто не соглашался делиться доходами. Сегодня, по его словам, шоу-бизнес существует без криминала, сообщает «КП». Сергей болезненно пережил смерть Юрия Шатунова. Лидер группы «Ласковый май» скончался 23 июня в возрасте 48 лет от сердечного приступа. «Юра был моим другом. Он был прекрасным человеком, который сделал счастливым целое поколение слушателей. Его успех в начале 1990-х стал особенным явлением в мире музыки, а путь был непростым, но интересным. Главное, что Юра оставил после себя, — это свой голос и свои песни, которые никогда не умрут», — добавил музыкант.
# Шоу-бизнес Жуков Сергей
По материалам: z-aya

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