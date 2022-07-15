Шольцу предрекли отставку, если он не капитулирует перед Путиным

Вадим Карасев

Немецкий канцлер Олаф Шольц может потерять свой пост, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, уверен журналист Telegraph Дэниел Джонсон.

Аналитик подчеркнул, что ФРГ сейчас переживает острый кризис из-за дефицита и подорожания энергоресурсов, а в этом вопросе Берлин зависит от Москвы.

"Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность", - пишет автор.

Джонсон напомнил, что Шольц не только допускал ошибки в энергетической сфере, но и не был тверд во внешней политике. Аналитик считает, что канцлер старался одновременно угодить и Североатлантическому альянсу, и России, потому бросил Украину без всякой помощи от Германии. Из-за этого авторитет Берлина упал, а немцы начали выступать против агрессивных мер в отношении Москвы, видя, насколько серьезными стали экономические и энергетические проблемы ФРГ.

"Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным".

Отметим, что Шольцу во время участия в программе на немецком телеканале ZDF пришлось отвечать на непростые вопросы, в том числе и о том, насколько ответственным было введение Евросоюзом при поддержке Берлина санкций против России как одного из главных поставщиков энергоресурсов в ФРГ. Граждане обращали внимание канцлера на ухудшение их жизни на фоне резкого подорожания электричества, а некоторые констатировали, что их бизнес буквально разваливается, и они работают теперь в убыток.

На сегодняшний день Германии пришлось перейти к отбору газа из газохранилищ из-за остановки поставок Россией по "Северному потоку". Власти уже не сомневаются, говоря о том, что цены на газ для немецких потребителей в следующем году могут вырасти как минимум втрое. Причем глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер констатировал, что некоторые цены на биржах уже выросли в семь раз.

Кстати, едва ли на пользу репутации Шольца пойдет и недавний скандал: во время летнего фестиваля Социал-Демократической партии Германии, на которой была тысяча гостей, включая и самого канцлера, нескольким женщинам были посыпаны "наркотики для изнасилования". Стоит напомнить, что именно секс-скандал недавно стал последней каплей, послужившей окончательной причиной отставки британского премьера Бориса Джонсона.