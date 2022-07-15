Сколько зарабатывает стилист Насти Ивлеевой: кто она и как выглядит

Чтобы выглядеть респектабельно и модно звезды пользуются услугами стилистов. И чем выше уровень звезды (в том числе и заработков), тем знаменитее и опытнее у них помощники. Предлагаем узнать, кто одевает Настю Ивлееву и сколько она получает за оказание своих услуг.





Настя Ивлеева за несколько лет существенно изменилась. Из рядового блогера, снимающего вайны, она превратилась чуть ли не в законодательницу моды и ведущую одного из топовых телепроектов. На сегодняшний день ее аудитория в запрещенном в РФ Инстаграме составляет 18,5 млн. человек, и это с учетом всех сложностей последних недель.

Естественно, что Настя пользуется услугами только топовых помощников, в том числе и стилистов. Последние несколько лет Настю одевает Ксюша Смо. Девушка уже успела попасть в рейтинг российского подразделения журнала Forbes в номинации «30 до 30».

Издание утверждает, что Ивлеева является главным клиентом Ксюши, но не единственным. Смо также работала над клипами исполнителей Pharaoh и L'ONE. У Ксюши есть сеть собственных шоурумов, где представлена одежда многих зарубежных брендов.





Естественно, что работая с такими именитыми звездами и брендами, у Ксении очень большие доходы. Общий доход стилиста за прошедший год составил 49 млн. рублей. Для сравнения, согласно изданию Forbes, официальные задекларированные доходы в 2020 году не превышали 25 млн. рублей.