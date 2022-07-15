Слуцкий оценил шансы на возобновление переговоров с Украиной

Вадим Карасев

Слуцкий заявил, что договоренности по зерну не повлекут возобновления переговоров с Киевом

Договоренности по экспорту украинского зерна не повлекут возобновления переговоров Москвы и Киева. С такой оценкой выступил лидер ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. Его комментарий приводится в Telegram-канале фракции либералов-демократов.

По его словам, шансы на возобновление переговоров невелики, поскольку украинская сторона продолжает совершать чудовищные преступления. «Вот, что должно измениться, а не переговоры по зерну в Стамбуле», — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР допустил, что киевские власти могут прийти к здравому смыслу. Однако, по его мнению, в нынешней ситуации он не просматривается.

По словам Слуцкого, украинская сторона настроена на антагонизм и по-прежнему ориентируется на мнение коллективного Запада.