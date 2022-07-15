СМИ узнали содержимое седьмого пакета санкций ЕС
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СМИ узнали содержимое седьмого пакета санкций ЕС

СМИ узнали содержимое седьмого пакета санкций ЕС«Известия»: седьмой пакет санкций ЕС будет включать пересмотр всех предыдущих рестрикций

С помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций. Об этом пишут «Известия».

Словацкий депутат Европарламента Милан Угрик рассказал изданию, что новые меры, вероятнее всего, будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций. При этом, добавил он, эти лазейки еще не определены.

По его словам, в рамках дискуссии о санкциях страны ЕС также обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть. Однако, считает он, в этом вопросе вряд ли удастся прийти к единому мнению. Кроме того, ЕС рассматривает вопрос о введении запрета на покупку российского золота.

15 июля американский экономист Стив Ханке указал, что введенные Западом антироссийские санкции на самом деле отразились гораздо хуже на Европе и превратились в политическое кладбище. «Они не работают и никогда не работали», — заявил эксперт. Он выразил мнение, что санкции оказались самоубийственным актом для европейских экономик. Кроме того, в результате подобной политики ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, отметил Ханке.

14 июля США ослабили часть санкций против России. Американский Минфин разрешил проведение некоторых транзакций с Москвой, касающихся сделок, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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