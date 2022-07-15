Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями во второй раз
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Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями во второй раз

Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями во второй раз

Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями во второй раз: у пары родилась девочка. Об этом сообщает издание People.

Представители пары уже подтвердили радостную новость: Джо и Софи счастливы объявить о рождении девочки.

Пара уже воспитывает дочь Уиллу, которая появилась на свет в 2020 году.

Слухи о второй беременности Софи Тернер появились этой весной. Звезда "Игры престолов" подтвердила их на Met Gala, где появилась в платье, подчеркивающем большой живот.

О беременности актриса рассказала в интервью Elle. Для меня это и есть жизнь — воспитание следующего поколения. Самое прекрасное в жизни — видеть, как моя дочь становится все сильнее и сильнее. Мы так рады расширению семьи. Это лучшее благословение.

Софи Тернер и Джо Джонас поженились в мае 2019 года. Они ведут закрытый образ жизни и не делятся с поклонниками личными подробностями.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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