Спустя 11 лет полицейские задержали мужчин за убийство человека и похищение двух миллионов рублей
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Спустя 11 лет полицейские задержали мужчин за убийство человека и похищение двух миллионов рублей

Спустя 11 лет полицейские задержали мужчин за убийство человека и похищение двух миллионов рублей

Следователи и сотрудники уголовного розыска по городу Иркутск задержали 39-летних ранее судимых мужчин. Их подозревают по части 2 статьи 105 «Убийство», по части 4 статьи 162 «Разбой» и по части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, 6 июня 2011 года мужчины, находясь во дворе дома 126/2 по улице Байкальской в Иркутске, напали на инкассатора — заместителя директора ООО «Транссибирская пассажирская компания». Один из мужчин выстрелил в потерпевшего из пистолета с глушителем, после этого злоумышленники похитили сумку, в которой находилось два миллиона рублей.

Мужчины скрылись с места преступления на автомобиле Honda Orthia темного цвета, который потом сожгли в лесу. В этот же день 48-летний потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.​

При обыске мест жительства преступников нашли боеприпасы, пистолеты и автомат. ​Они находятся под стражей.

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По материалам: irk

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