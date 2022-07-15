Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
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Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса

Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса

Сторонники "Единой России" помогут Обществу глухих и слепых ЛДНР.

Об этом заявила председатель Центрального совета Сторонников Ольга Занко в рамках встречи с женщинами-лидерами НКО России и Донбасса.


На днях в Центральный совет Сторонников обратилась республиканская организация инвалидов "Общество глухих" из ЛНР с просьбой помочь им со слуховыми аппаратами. Сейчас совместно с членом Центрального совета Сторонников, президентом "Всероссийского общества глухих" Станиславом Ивановым прорабатывается вопрос доставки гуманитарной помощи.

"Отмечу, что несмотря на все сложности, председатель Луганского общества глухих Надежда Михайловна Кобзарева смогла сохранить организацию. Общество функционирует на базе Дома культуры глухих, на общественных началах все 8 лет там трудятся 5 специалистов, в 2014 году в организации насчитывалось более 2500 инвалидов по слуху, сейчас на учете стоят 1130 человек. В Донецкой народной республике с работой общества глухих дела сложнее, там есть инвалиды по слуху, которым необходима помощь, но ввиду боевых действий, к сожалению, структура не смогла сохранить руководящий состав организации. Сторонники совместно с "Единой Россией" окажут всестороннюю поддержку возобновления деятельности общества глухих в ДНР, а также продолжать оказывать помощь обществу в ЛНР", - рассказала Занко.

Женский комитет будет работать на площадке партии и займется реализацией инициатив женщин России и Донбасса. Речь идёт, в том числе, об организации медицинской и психологической помощи женщинам и детям с привлечением волонтёров-медиков, благотворительных фондов, медучреждений.

Координировать работу женского комитета будет замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.

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По материалам: uposters.ru

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