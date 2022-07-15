Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск
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Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск

Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск

В базе данных разыскиваемых лиц МВД России новое имя — Евгений Киселев. Легендарный ведущий 90-х ранее был объявлен иноагентом, а теперь объявлен в розыск.


Известно, что 66-летнегого Евгения Киселева (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) объявили в розыск 15 июля. «Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения», — указано в базе розыска МВД. Это связано с уголовным делом, которое на него завели, правда, нет информации, по какой статье его возбудили.

Ранее известного телеведущего, который был звездой канала НТВ в 90-х, признали иностранным агентом. Известно, что последние годы он работает на Украине.

Напомним, что Евгений Киселев стал популярен в 90-х. Он работал корреспондентом, а затем стал политическим обозревателем. В 1993 году пришел работать на НТВ, где выходили программы с его участием до 2001 года. Главным образом он запомнился как автор и ведущий информационно-аналитической программы «Итоги» — впервые она вышла в эфир в 1992 году.

В 2000-м его назначили генеральным директором НТВ, но в 2001 он покинул свой пост из-за несогласия с решением руководства канала. После увольнения он сотрудничал с ТНТ и ТВ-6. В 2008 журналист принял решение переехать на Украину и стал ведущим одного из местных телеканалов.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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