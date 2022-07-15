Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен
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Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен

Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен
Как сообщает пресса, рэпер Тимати может стать совладельцем Starbucks. Несколько месяцев назад Starbucks, как и другие зарубежные компании, покинула Россию. Сегодня стало известно, что сеть знаменитых кофеен не закроется, и руководить ею будет... Тимати. Конечно, Тимати не станет полноправным владельцем сети кофеен — компанию ему составят ресторатор Антон Пинский и холдинг сенатора Арсена Канокова «Синдика».
Новые руководители фирмы получат право аренды на 130 помещений, где работают около двух тысяч сотрудников. Все работники, ранее трудившиеся в сети, остаются на своих должностях. Сейчас ведется работа над новым брендом и логотипом, так как название Starbucks использовать в России нельзя, сообщает Telegram-канала Mash. 38-летний певец давно доказал, что может построить бизнес с нуля и успешно им руководить. Так, Тимати имеет сеть барбершопов, салонов красоты и тату-студий (13 by Timati), а также сеть автомоек и детейлинга 13 Ditailing & Car Wash. Кроме того, артист владеет ресторанами быстрого питания Black Star Burger и картинг-площадками в Москве и Санкт-Петербурге.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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