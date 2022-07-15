Тяжелобольной Борис Моисеев поедет в Юрмалу, чтобы встретиться с Аллой Пугачевой
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Тяжелобольной Борис Моисеев поедет в Юрмалу, чтобы встретиться с Аллой Пугачевой

Тяжелобольной Борис Моисеев поедет в Юрмалу, чтобы встретиться с Аллой Пугачевой

Борис Моисеев не дает интервью и не появляется на публике. О делах певца рассказывает его директор Сергей Горох. Так, представитель поведал о ближайших планах музыканта.


Несколько лет назад Борис Моисеев перенес два инсульта, после которых перестал выходить в свет и общаться с прессой. За певцом ухаживают директор и сиделка, а звездные друзья помогают чем могут. Например, Алла Пугачева, даже находясь за границей, передает музыканту необходимые продукты.

«Они постоянно на связи. Мало того — Алла Борисовна, пожалуй, единственная из его друзей, кто проявляет такое внимание и заботу. Она — любимый друг Бориса и самый близкий его человек. Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами — просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке — все, что он любит, много всего вкусного. Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах», — рассказал Сергей Горох.

Моисеев ждет не дождется, когда сможет увидеться с Примадонной. По словам представителя, музыкант уже готовится к поездке в Латвию (там сейчас отдыхает Пугачева). «Конечно же, первое, что Боря планирует сделать в Юрмале — это встретиться с Аллой Борисовной. Они уже давно не виделись — с юбилея Кристины Орбакайте в прошлом году», — уточнил директор.

68-летний Борис Михайлович не читает слухи про Аллу Борисовну и Максима Галкина. Более того, певец переживает, как бы поток хейта не ухудшил состояние Примадонны.

«Моисееву неприятен этот негатив, что сейчас на них льется. Алла Борисовна каждый год весной уезжала в Израиль — и на отдых, и для того, чтобы проверить здоровье в клиниках. А в этом году из этого сделали событие, пошла волна негатива… Непонятно, из-за чего все так возбудились? Человек имеет право отдыхать, где хочет, и лечиться, где хочет, — мы живем в свободной стране!» — заключил Горох.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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