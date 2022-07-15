Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя

Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имяТелеведущая Регина Тодоренко родила второго сына и назвала его Мир

Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка и назвала его Мир. О рождении сына она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала фотографию с новорожденным и мужем, певцом Владом Топаловым. В подписи под фото она раскрыла пол и имя своего второго ребенка.

«Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас», — написала Тодоренко.

Тодоренко впервые стала матерью в декабре 2018 года. У телеведущей родился сын Михаил. О том, что знаменитость готовится к рождению второго ребенка, стало известно весной 2022 года. Фанаты артистки заподозрили, что она снова беременна. Вскоре телеведущая подтвердила эту информацию.

28 июня издание Starhit со ссылкой на окружение звездной пары сообщило, что у Тодоренко якобы родилась дочь. Однако телеведущая опровергла эту информацию и упрекнула журналистов в непрофессионализме.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

CFTC добавила шесть криптокомпаний в список незарегистрированных
CFTC добавила шесть криптокомпаний в список незарегистрированных
Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя
Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя
Слуцкий оценил шансы на возобновление переговоров с Украиной
Слуцкий оценил шансы на возобновление переговоров с Украиной
Красотка-модель, которая вышагивает по подиуму
Красотка-модель, которая вышагивает по подиуму
Борисова рассказала, сколько денег собрала
Борисова рассказала, сколько денег собрала
Гороскоп от Василисы Володиной на 16 июля 2022 года: астролог рекомендует не отказывать другим в помощи
Гороскоп от Василисы Володиной на 16 июля 2022 года: астролог
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Братск получит 40 троллейбусов и 27 автобусов на газомоторном топливе
Братск получит 40 троллейбусов и 27 автобусов на газомоторном топливе
Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании EquitiesFirst
Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании
Лайма Вайкуле признала финансовые проблемы
Лайма Вайкуле признала финансовые проблемы
Мария Шукшина оскорбила Филиппа Киркорова
Мария Шукшина оскорбила Филиппа Киркорова
Александра Овечкина никто не запретит, заявил Губерниев
Александра Овечкина никто не запретит, заявил Губерниев

Топ на сегодня

Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала «Люся»
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в
Посольство США призвало граждан покинуть Украину
Посольство США призвало граждан покинуть Украину

Еще по теме

Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Регина Тодоренко рассказала, что может разрушить ее семью
Регина Тодоренко отправилась на отдых в Россию (ФОТО)
Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности