Трейлер к релизу PowerWash Simulator — игра уже в Game Pass

Вадим Карасев





Создатели PowerWash Simulator сегодня выпустили игру на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, до этого больше года игра была доступна на PC. Сразу после релиза на консолях Xbox, игру добавили в подписку Game Pass, и ее точно стоит попробовать, если вы любите медитативные кооперативные проекты.

К релизу на приставках Xbox, разработчики PowerWash Simulator опубликовали новый трейлер, который можно посмотреть ниже.

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Напомним, что в PowerWash Simulator предстоит одному, или в кооперативе до 4 человек, мыть самые разные предметы в самых разных местах. В зависимости от миссии, игроки с автоматическими мойками будут вступать в сражения с грязью на автомобилях, вертолетах, зданиях, марсоходах и многих других поверхностях.

PowerWash Simulator

Выпустите пар, играя в PowerWash Simulator! Смойте свои тревоги под звук водяной струи. Включите мойку и избавьтесь от грязи и пятен.

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