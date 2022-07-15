У Регины Тодоренко и Влада Топалова родился второй ребенок

15 июля 2022 года телеведущая и блогер Регина Тодоренко обрадовала своих подписчиков. Она написала, что сегодня она и ее супруг Влад Топалов снова стали родителями. У пары родился сын.





В последние недели Регине Тодоренко всё чаще приписывают то, что она тайно родила. И каждый раз блогер опровергала такие слухи, публикуя новые фото. На них телеведущая всё еще была с большим животом. Некоторые подписчики начали думать, что Регина специально публикует старые фото, чтобы скрыть факт родов.





Сегодня, 15 июля, Тодоренко в своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) опубликовала свежее фото, на котором она запечатлена с мужем и ребенком. В комментариях к фото Регина написала, что этот день наконец-то настал – она и супруг снова стали родителями. О том, какое имя дали ребенку, ни Регина, ни Влад пока не сообщали.





Ранее Тодоренко рассказывала о том, как себя чувствует на последних неделях беременности и о том, с какими проблемами в отношении супруга она сталкивается.