У Регины Тодоренко и Влада Топалова родился второй ребенок
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У Регины Тодоренко и Влада Топалова родился второй ребенок

У Регины Тодоренко и Влада Топалова родился второй ребенок

15 июля 2022 года телеведущая и блогер Регина Тодоренко обрадовала своих подписчиков. Она написала, что сегодня она и ее супруг Влад Топалов снова стали родителями. У пары родился сын.


В последние недели Регине Тодоренко всё чаще приписывают то, что она тайно родила. И каждый раз блогер опровергала такие слухи, публикуя новые фото. На них телеведущая всё еще была с большим животом. Некоторые подписчики начали думать, что Регина специально публикует старые фото, чтобы скрыть факт родов.


Сегодня, 15 июля, Тодоренко в своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) опубликовала свежее фото, на котором она запечатлена с мужем и ребенком. В комментариях к фото Регина написала, что этот день наконец-то настал – она и супруг снова стали родителями. О том, какое имя дали ребенку, ни Регина, ни Влад пока не сообщали.


Ранее Тодоренко рассказывала о том, как себя чувствует на последних неделях беременности и о том, с какими проблемами в отношении супруга она сталкивается.  

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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