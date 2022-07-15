Участников ядерных испытаний в Оренбургской области хотят приравнять к чернобыльцам

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») предложил приравнять к пострадавшим от последствий взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году жителей Тоцкого района Оренбургской области, где в 1954 году проводился экспериментальный взрыв атомной бомбы, а также участников этого эксперимента. Такой документ он внес на рассмотрение Госдумы.

На общевойсковых учениях, проходивших на Тоцком полигоне в Оренбургской области 14 сентября 1954 года, было применено ядерное оружие. Однако законодательство не предусматривает мер социальной поддержки для тех, кто проживал в этом районе в 1954 году, а также для лиц, принимавших участие в этих учениях, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим депутат предлагает внести изменения в закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Законопроект предусматривает, что к гражданам РФ, оказавшимся в зоне катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года либо принимавшим участие в ликвидации ее последствий, приравниваются люди, находившиеся в Тоцком районе Оренбургской области в 1954 году, а также люди, принимавшие участие в экспериментальном взрыве атомной бомбы в этом районе.

Законопроектом также предлагается распространить на находившихся в Тоцком районе Оренбургской области в 1954 году и тех, кто принимал участие в экспериментальном взрыве, все меры социальной и иной поддержки, предусмотренные законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Как говорится в отзыве Правительства, закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» направлен на защиту прав и интересов граждан, оказавшихся в зоне катастрофы на Чернобыльской АЭС либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы.

«В связи с этим распространение действия закона на лиц, принимавших участие в испытании серийных ядерных боеприпасов, и лиц, проживавших вблизи полигонов, на которых проводились испытания таких боеприпасов, не соответствует предмету правового регулирования закона. <...> На основании изложенного Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — отмечается в отзыве кабмина на законопроект.