Умерла жена Дональда Трампа
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Умерла жена Дональда Трампа

Умерла жена Дональда Трампа

Американский экс-президент Дональд Трамп был женат трижды. Первая супруга, Ивана Зельничкова, подарила политику троих детей. Пара развелась в 1992 году. 14 июля 2022 года Ивана скончалась на 74-м году жизни.

Немного о личной жизни Иваны

Ивана вышла замуж за политика в возрасте 28 лет. Будущие супруги познакомились в 1976 году, а спустя год уже обвенчались. Брак продлился 15 лет, после чего был расторгнут в 1992 году. Ивана не осталась обделена, и всю оставшуюся жизнь роскошно жила на полученные отступные в размере 25 млн. долларов. Из недвижимости ей досталась шикарная вилла.

Ивана выходила замуж 4 раза. Первым супругом, еще до Дональда, в 1971-1973 годах был австрийский агент по недвижимости Альфред Уинклман. Третьим мужем стал состоятельный предприниматель Риккардо Маццуччелли (1995-1997), а последним – красавец-манекенщик Россано Рубиконди (2008-2009). К слову, спортивный итальянец с кубиками на торсе, который вызывал желание у многих девушек и женщин, умер от рака в 2021 году.


Воспитание детей

Ивана подарила Дональду троих детей – дочка Иванка и сыновья Дональд-младший и Эрик. Как рассказывали супруги, наследников они воспитывали в строгости и очень сурово. Мать поднимала их в 7 утра, в 8 уже начинались занятия. После школы девочка занималась на фортепиано, а также занималась фигурным катанием и балетом; а мальчики – гольфом или карате.

После дополнительных занятий дети приходили домой, делали уроки, и уже в 7.30 лежали в своих кроватях, готовясь ко сну.

«Если ваши дети заняты, у них нет времени попадать в беду», - рассказывала бывшая супруга Трампа.


Деньгами наследников супруги также не баловали. Они летали экономом (хотя родители сидели в бизнес-классе), у них не было карманных денег и кредитных карт.

К слову, сейчас все трое наследников прекрасно зарабатывают, являясь предпринимателями. Возможно, такое воспитание дало свои плоды.

Смерть Иваны

Ивана, несмотря на свой серьезный возраст, умерла не от заболевания, а от несчастного случая. В СМИ сообщается, что она собиралась в парикмахерскую, оступилась на лестнице и упала. Организм не выдержал подобной нагрузки, произошел смертельный приступ, от которого Ивана и скончалась.

«Мне очень грустно сообщать такую новость всем тем, кто любил ее — а таких людей много. Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке», - сообщил о трагедии Дональд Трамп.


Вся семья пребывает в шоке, так как ничего не предвещало беды. Родные попросили прессу уважать их личное пространство и не беспокоить с расспросами хотя бы первое время.

В любом случае, по данному факту ведется расследование. На данный момент сообщается, что признаков насильственного проникновения в дом не наблюдается, а значит, речи об убийстве не идет.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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